برغم كورونا.. 9000 زائر محلي ودولي في محافظة العلا بالسعودية.. تفاصيل

اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع ديزرت إكس النسخة الأولى من معرض ديزرت إكس العلا، المعرض الفني الأول من نوعه في السعودية، الذي نجح في خلق منصة سانحة للحوار الثقافي بين الفنانين من خلال توفيره بيئة خصبة لتبادل الآراء والمعرفة بين المشاركين من المتخصصين والمنظمين على الصعيديين المحلي والدولي على حد سواء، ليحقق المعرض الذي فتح أبوابه للعامة رواجًا كبيرًا باستقطابه أكثر من 9000 زائر خلال انعقاده لفترة امتدت لخمسة أسابيع فقط واختتمت في السابع من مارس 2020.





وقد عمل على تصميم فعاليات المعرض وتنسيق أعماله في صحراء العلا الساحرة، كل من الفنانتين السعوديتين المتخصصتين في مجال الفن التشكيلي آية علي رضا ورنيم فارسي، بالتعاون مع المخرج الفني لديزرت إكس؛ نيفسل ويكفيلد, حيث ضمت الأعمال التي تمّ عرضها إبداعات فنية لكل من ليتا ألبوكيرك، ومنال الضويان، وزهرة الغامدي، وناصر السالم، وراشد الشعشعي، وجيزيلا كولون، وشيرين جرجس، ومحمد أحمد إبراهيم، ونديم كرم، وآل سيد، ووائل شوقي، ومهند شونو، وسوبر فلكس، وريان تابت.





وحرص القائمون على معرض ديزرت إكس العلا على إشراك أهالي منطقة العلا ليكون لهم دور محوري في نجاح تنفيذ المعرض، بصفتهم مستضيفي المعرض والمستفيدين الرئيسيين من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تزخر بها المنطقة حيث سلطت مجموعة "خطوط وألوان" للفنانة شيرين جرجس الضوء على إبداعات مجموعة من النساء الحرفيات المختصات في صناعة النسيج من أهالي المنطقة.





ونسجت سيدات العلا الحلقة الداخلية من الخلخال الذي صممته الفنانة جرجس تحت اسم علياء، ودمجوه في السدو، الذي يستخدم في الخيم العربية التقليدية.





وبدوره قام وائل شوقي بالتعاون مع حرفيين من العلا بنصب خيم بدوية على سطح بيت من الطين بدلًا من الأرض.





ونظمت كل من شيرين جرجس ومنال الضويان وزهرة الغامدي، جولات خاصة وورشات عمل حصرية لفنانات وسيدات من المنطقة حيث قمن بالتجول في أروقة المعرض ومناقشة الجوانب الفنية والإبداعية للأعمال، كما قمن بتقديم المقترحات والنصح والإرشاد للراغبات في التخصص بالمجال وخوض غمار عالم الفن وتطوير أفكار الأعمال الفنية.





ولم يغفل المعرض عن إشراك الفئات العمرية الأصغر سنًا، فقد خصص برنامجًا يستهدف طلاب المدارس والجامعات، وتسنى لـ 200 طالب من محافظة العلا فرصة زيارة المعرض والمشاركة في ورش العمل التعليمية التي أدارها كل من الفنانة داليا بخرجي والفنان عبدالرحمن الشاهد، والتي ركزوا خلالها على صناعة المنحوتات باستخدام الكتابة والخط العربي المعاصر.





من ناحية أخرى, توفر سلسلة بودكاست "ديزرت إكس" منبرًا عالميًا للفنانين، وتتيح منصة لنقاش وتبادل الأفكار التي طرحها المعرض.





ويقدم البودكاست سلسلة من المحادثات بين المنسقين الفنيين لأعمال المعرض، نيفيل ويكفيلد، رنيم فارسي وآية علي رضا، والفنانين المشاركين لنقاش جوانب مشاركاتهم وتقييم تجارب تفاعلهم مع الموقع والتعبير عن سبب ترحيبهم بهذا التعاون.





وبدورها علقت ليتا ألبوكيرك، إحدى الفنانات المشاركات في البودكاست: بأن ما نشهده هنا هو الفن بأبهى صوره، حيث يتمحور المعرض حول فتح آفاق الحوار وخلق المنصات المواتية لإيصال أصوات الفنانين وأعمالهم لعشاق الفن ومحبي الجمال بعيدًا عن حدود المكان والزمان.





وعلق مهند شونو بأن التغيير الذي تشهده المملكة مدهشًا وهناك حماسة الشباب وحرصهم على العمل الجاد لاستغلال الفرص المتاحة لهم وتطوير مهاراتهم وأفكارهم لتحقيق مستقبل أفضل ينسجم مع طموحات تطور المملكة محليًا وعالميًا."





جدير بالذكر بأن جميع المشاركين استلهموا أفكار أعمالهم من روح المكان فكانت منسجمة مع موقع عرض هذه الأعمال، حيث احتفت أعمالهم بالصحراء وكل ما دار فيها عبر العصور من مرور قوافل البضائع وطريق البخور وأبرزوا البصمة الثقافية التي تركها هذا التاريخ الحافل والموارد الطبيعية التي رسمت شكل المنطقة المتفرد في الماضي والحاضر.





وللحصول على سلسلة البودكاست المكونة من ثماني حلقات مجانًا من خلال الرابط : www.desertx. org/podcast/alula، أو على iTunes أو أية مواقع بودكاست أخرى.





كما أعلنت الهيئة الملكية للعلا أن المنطقة التي أقيم فيها المعرض ستصبح مركزًا للفنون بالعلا ويعتبر ديزيرت إكس العلا جزءا من خطة أكبر طويلة الأمد تسعى إلى حماية منطقة العلا والحفاظ عليها وتطويرها بشكل مستدام.





ومن ضمن الطموحات الرئيسة للهيئة الملكية لمحافظة العلا تطوير منطقة العلا كمركز دولي جديد للمجتمع الفني من خلال إنشاء متاحف جديدة، ومساحات للمعارض الفنية، وتوفير تجربة فنية وثقافية في المناظر الطبيعية، وعرض فرص للإبداع والإنتاج الثقافي في الهواء الطلق.





ومن المقرر الإعلان عن النسخة القادمة من ديزرت إكس خلال مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون في كاليفورنيا في الفترة ما بين 6 فبراير - 11 أبريل 2021.