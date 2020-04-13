شاهد.. لحم سيارتين لادا والتزحلق بهما على الجليد فى روسيا

نشر عدد من محبى السيارات مقطع فيديو لشباب روس قاموا بلحام سيارتين لادا معًا، وذلك في سعيهم لاستخدام السيارة في الانزلاق على الجليد.

ويظهر في الفيديو السيارتان تنزلقان بقوة على الجليد دون أن تتعرض لأية مشكلة ، في البداية ربما يكون الأمر صعب قليلًا التوفيق بين عجلات السيارتين في نفس الوقت بين السائقين، ولكن مع بعض الوقت والعمل كفريق يصبح الأمر سهل للغاية .

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الفيديو المثير يظهر السيارتين تنجرفان بشدة لدرجة خروج العجلات تمامًا من المحاور، حيث نلاحظ أن العجلة الخلفية لسيارة لادا البيضاء قد طارت من مكانها نتيجة الانجراف العنيف، وهو الأمر الذي لم يلاحظه السائق في البداية.

ربما يقترح الفيديو شكلًا جديدًا من السيارات ونوع جديد من السباقات المسلية، ومن يعلم، فربما نشاهد حدث محلي قائم على هذه الفكرة في المستقبل، ولكن بالطبع يحتاج السائق في كل سيارة أن يكون على دراية بالأخر وربما التدريب سويًا لفترة حتى يتقنوا العمل سويًا لتقديم هذا الحركات المثيرة.