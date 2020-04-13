AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. لحم سيارتين لادا والتزحلق بهما على الجليد فى روسيا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

نشر عدد من محبى السيارات مقطع فيديو لشباب روس قاموا بلحام سيارتين لادا معًا، وذلك في سعيهم لاستخدام السيارة في الانزلاق على الجليد.

ويظهر في الفيديو السيارتان تنزلقان بقوة على الجليد دون أن تتعرض لأية مشكلة ، في البداية ربما يكون الأمر صعب قليلًا التوفيق بين عجلات السيارتين في نفس الوقت بين السائقين، ولكن مع بعض الوقت والعمل كفريق يصبح الأمر سهل للغاية .

اقرا ايضا :

بي إم دبليو تكشف عن سيارة جديدة تعمل بالهيدروجين

5 نصائح اتبعها قبل بيع سيارتك

تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة C-HR

الفيديو المثير يظهر السيارتين تنجرفان بشدة لدرجة خروج العجلات تمامًا من المحاور، حيث نلاحظ أن العجلة الخلفية لسيارة لادا البيضاء قد طارت من مكانها نتيجة الانجراف العنيف، وهو الأمر الذي لم يلاحظه السائق في البداية.

 

ربما يقترح الفيديو شكلًا جديدًا من السيارات ونوع جديد من السباقات المسلية، ومن يعلم، فربما نشاهد حدث محلي قائم على هذه الفكرة في المستقبل، ولكن بالطبع يحتاج السائق في كل سيارة أن يكون على دراية بالأخر وربما التدريب سويًا لفترة حتى يتقنوا العمل سويًا لتقديم هذا الحركات المثيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زمر اكتر تقف اكتر.. فكرة هندية لمنع الكلاكسات.. ورامي رضوان: ياسلام لو عملناها في شارع جامعة الدول

شاهد.. سباق تسارع مثير بين الشقيقتين بي إم دبليو M2 و M8.. من الفائز؟

خسائر فادحة.. 41% تراجعا في مبيعات السيارات بالصين بسبب فيروس كورونا

هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور

بيجو سيتروين وفيات كرايسلر يسعيان للاندماج السريع.. تعرف على السبب

شاهد.. النسخة المدرعة من لينكولن نافيجيتور 2020.. مواصفات وأسعار

ترشيحاتنا

قرار جديد من وزير التعليم أول سبتمبر المقبل بشأن أبحاث الطلاب

بالفيديو.. تحرك الحرس الوطني والجيش السعودي باتجاه مكة المكرمة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

وزير التعليم : منصة أدومودو ستغير مستقبل التعليم في مصر..فيديو

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

بعد منحة الـ 500 جنيه.. معاش شهري للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر