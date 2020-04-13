قرار جديد من وزير التعليم أول سبتمبر المقبل بشأن أبحاث الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "الاختبار الشفوي سيكشف لنا مدى المجهود المبذول من قبل الطلاب في الأبحاث".





وأوضح وزير التربية والتعليم، "الاختبار الشوفي سيمكن الطالب من مناقشة مشروعه البحثي أمام لجنة مختصة ومكلفة من الوزارة ".





وأشار شوقي إلى أن الدولة لن تتنازل عن إنجاح المشروع التعليمي الجديد وستضرب بيد من حديد على كل من يحاول إفشال هذا المشروع.