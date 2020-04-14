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رامي رزق.. طبيب بمستشفى قها للعزل بالقليوبية يكشف كواليس العمل داخل الحجر.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:58 ص
رامي رزق
رامي رزق
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إبراهيم القادري
قال الدكتور رامي رزق طبيب بمستشفى قها للعزل في القليوبية، إننا بدأنا الحجر الصحي يوم 21 من مارس وحتي 10 من أبريل، كنا طاقم طبي مكون من "اطباء وتمريض" وأجرينا مسحين؛ للتأكد من خلونا من أي اصابات بالفيروس.

واضاف رامي رزق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه "دى ام سي"، أن جميع الطاقم الطبي خرج دون أي اصابات، وبعد ذلك، ولزيادة الاطمئنان، جلسنا في المنازل في حجر منزلي لمدة 14 يوما.

واوضح رامى رزق ، أن مستشفى العزل في قها لا يستقبل أي حالة من حالات الاشتباه، ولكننا نستقبل الحالات الايجابية، وآخر عدد حالات قمنا باستقباله كان 90 حالة.

وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 20 ، مشيرا إلى أنهم كانوا يتبعون كل السبل الوقائية والاحترازية عند التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى ارتداء بدلة واقية كاملة.

ونوه إلى  أن التغذية الخاصة بهم، كانت تأتي من المديرية، في أوقات ثابتة، وظلنا في العمل داخل المستشفى مدة 14 يوما متواصلين.
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