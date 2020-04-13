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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: فيروس خطير يظهر من جديد في دولة أفريقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:57 م
العالم يواجه كورونا
العالم يواجه كورونا
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محمد علي

في تحذيرٍ جديد لها يدق ناقوس الخطر بالعالم الذي يعاني من ويلات فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس آخر  في دولة أفريقية، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.


قالت المنظمة، إنه ظهرت حالة ثالثة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يعد تأكيدا لظهور موجة جديدة من الوباء هناك.


وأوضحت المنظمة، أن الحالة الثالثة سجلت لدى طفلة في الـ7 من عمرها وظهرت عليها أعراض المرض بعد أن زارت نفس المركز الطبي الذي تلقى فيه خدمات المصابين اللذين تم رصدهما قبلها.


وكانت منظمة الصحة العالمية تستعد لإعلان القضاء على إيبولا في الكونغو الديمقراطية اليوم 13 أبريل، لكن في الـ10 من الشهر الحالي تم تسجيل أول إصابة مستجدة بالفيروس في البلاد منذ 52 يوما.

 

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