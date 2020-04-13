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أخبار العالم

السعودية تطلق خدمة توصيل الأدوية للمنازل لمواجهة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:57 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع البريد السعودي بهدف توصيل الأدوية لمنازل مرضى بعض المستشفيات, ضمن إجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ) ومنع انتشاره،


وتأتي هذه المذكرة للمساعدة في إبقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


وتتضمن المذكرة تكفل البريد السعودي بتوصيل الدواء بلا مقابل لمرضى أربعة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وهي: مستشفى الملك سلمان بالرياض, ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام, ومستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة, ومستشفى الولادة والأطفال بالأحساء, حيث تعمل الآليه على استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى, وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث تُجمع وصفات كل مريض على حدة, ومن ثم يُتصل على المريض ويبلغ بشحن الأدوية عبر البريد السعودي على العنوان الوطني


وتُستلم الأدوية من قبل البريد السعودي في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى، بإخطار كل مريض برسالة جوال تحوي رقم التحقق الذي يستخدم لإثبات الاستلام وإغلاق الإرسالية.


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