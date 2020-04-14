ليس أحمد الشناوي.. بديل غير متوقع لـ شريف إكرامي في الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تخطط للتعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، فى الصيف المقبل.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلي ، دخلت فى مفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، للانتقال إلى القلعة الحمراء فى الصيف المقبل، تعويضا عن رحيل شريف إكرامي.





وأوضح هاني حتحوت، أن إدارة الأهلي لن تجد صعوبة فى إقناع المهدي سليمان، بإرتداء القميص الأحمر، نظرا لإقتراب شريف إكرامي من الإنتقال لبيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري.



