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رياضة

ليس أحمد الشناوي.. بديل غير متوقع لـ شريف إكرامي في الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:54 ص
المهدي سليمان واحمد
المهدي سليمان واحمد دعدور
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تخطط للتعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، فى الصيف المقبل.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلي ، دخلت فى مفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، للانتقال إلى القلعة الحمراء فى الصيف المقبل، تعويضا عن رحيل شريف إكرامي.

وأوضح هاني حتحوت، أن إدارة الأهلي لن تجد صعوبة فى إقناع المهدي سليمان، بإرتداء القميص الأحمر، نظرا لإقتراب شريف إكرامي من الإنتقال لبيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة .
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