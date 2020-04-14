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محافظات

فندق اليونسكو كلمة السر.. كيف استعدت المنوفية لاستقبال حالات الإصابة المتوسطة بكورونا؟

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:17 ص
وكيل الصحة بالمنوفية
وكيل الصحة بالمنوفية يتابع تجهيزات فندق اليونسكو للعزل الصحي
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محمد امين
قام الدكتور نصيف حفناوى العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بزيارة لمركز اليونسكو بمدينة سرس الليان تفقد فيها المبنى ووقف على أعمال التجهيزات ونقل المعدات الطبية والمستلزمات والأدوية اللازمة.

 وصرح الدكتور نصيف أن المبنى  أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات البسيطة وقد تم تجهيز غرف المرضى بالإضافة لتجهيز غرف اشعة تشخيصية ومعمل وصيدلية وتجهيز كافة احتياجات الطاقم الطبي.

ويأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتحويل فندق مركز اليونسكو بسرس الليان لعزل حالات الإصابة البسيطة بفيرس كورونا المستجد

وقد رافقه في الزيارة كل من الدكتورة رباب الصيفي مديرة الإدارة الطبية بسرس الليان .
فندق اليونسكو كلمة السر.. كيف استعدت المنوفية لاستقبال حالات الإصابة المتوسطة بكورونا؟
فندق اليونسكو كلمة السر.. كيف استعدت المنوفية لاستقبال حالات الإصابة المتوسطة بكورونا؟
فندق اليونسكو كلمة السر.. كيف استعدت المنوفية لاستقبال حالات الإصابة المتوسطة بكورونا؟
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