فينجادا يكشف سبب عدم تدريبه للأهلي .. فيديو

قال نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للفريق الأول لطرة القدم بنادي الزمالك، إن فشل المفاوضات مع النادي الأهلي سبب عدم تدريبه للفريق الأحمر في عام 2009.





ولم يكشف فينجادا بالضبط ما حدث وأدى لفشل المفاوضات رغم إعلان الأهلي في ذلك الوقت توصله لاتفاق معه لتدريبه.





وأضاف في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس" "كان سيصبح من الصعب كذلك تكرار إنجازات مانويل جوزيه مع الأهلي ولكنني كنت أسعى حال نجاح المفاوضات لاستثمار النجاح الذي حققه جوزيه".



