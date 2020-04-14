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رياضة

مهاجم طلائع الجيش يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:37 ص
كريم طارق
كريم طارق
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حسن العمدة
قال كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، إن نادي الزمالك تفاوض معه في الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأكد كريم طارق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني عن طريق وكلاء اللاعبين بينما لم يتواصل معي الأهلي من قريب أو من بعيد"

وتابع: "نخوض تدريبات في المنزل بشكل جيد عن طريق التواصل سويًا على الواتس آب" وهدفنا أن الحفاظ على مستوانا حتى عودة النشاط".

واختتم ،تفكيري كله مع طلائع الجيش، وبعد انتهاء الموسم سأرى مع إدارة النادي الأفضل لي ووقتها سأقرر، ولكن حاليًا أفكر في فريقي والعودة للمنتخب الوطني.

ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 49 نقطة ، بينما يحتل الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .
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