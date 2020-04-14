أخبار الفن.. فضيحة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات.. ضبط مشاهير في شقة مشبوهة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش.
نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، صورة للوحة الزيتية الشهيرة «الحقيقة العارية»، وهي عبارة عن إمرأة عارية تمامًا ترمز للحقيقة، وتخرج من البئر ممسكة بسوطها لتعاقب بني آدم، والتي رسمها الفنان الفرنسي جان ليون جيروم عام 1896.
نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني.
نشر برنامج ET بالعربي، تسجيلًا صوتيًا للفنانة ميساء مغربي، ظهرت فيه وهي تعلق للمرة الأولى حول شائعة ضبطها في شقة بمدينة دبي الإماراتية، وهي تتعاطى مخدر الحشيش، مع بعض المشاهير.
نشر اليوتيوبر والطبيب على غزلان، صورة له عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة الشابة منة عرفة، والأخيرة تمسك بيده وتجري معه في مرح، بصورة تسودها الرومانسية.
تداول مقطع فيديو من قبل نشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يملؤهم الشغف حول معرفة مصير قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، التي دخلت في نفق مجهول، ولم يتم الكشف عن مشهد النهاية فيها منذ بدايته في أول يناير الماضي 2020.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول ظهور الفنان محمد رمضان، وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد «البرنس» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، محتفلًا بانتهاء تصوير المشاهد، ومتجاهلًا قرارات الدولة بفرض الحجر الصحي، ومنع التجمعات لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
للعام الثاني على التوالي، يعلن مخرج مسلسل دينا الشربيني عن انسحابه من المسلسل قبل اكتمال تصويره، فبعد أن أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري انسحابها من مسلسل «زي الشمس» العام الماضي، أعلن هذا العام المخرج هاني خليفة انسحابه من مسلسل «لعبة النسيان» بعدما انتهى الأخير من نصف مشاهد المسلسل.
كشف الصحفي الخليجي أبو طلال الحمراني، من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، عن تفاصيل جديدة حول شقة دبي المشبوهة، التي ضُبط فيها عدد من مشاهير العرب، وهم يتعاطون مخدر الحشيش.