أخبار الفن.. فضيحة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات.. ضبط مشاهير في شقة مشبوهة

نشر اليوتيوبر والطبيب على غزلان، صورة له عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة الشابة منة عرفة، والأخيرة تمسك بيده وتجري معه في مرح، بصورة تسودها الرومانسية.

تداول مقطع فيديو من قبل نشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يملؤهم الشغف حول معرفة مصير قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، التي دخلت في نفق مجهول، ولم يتم الكشف عن مشهد النهاية فيها منذ بدايته في أول يناير الماضي 2020.



