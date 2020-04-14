في ذكرى رحيله.. قصة فلاديمير ماياكوفسكي وحكاية المرأة التي تركته وتزوجت برجل ثري

لا شك أن الشاعر الروسي فلاديمير ماياكوفسكي، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، أحد أكبر المبدعين في القرن العشرين، بل ربما في كل العصور، وكانت سيرة حياته قد شكّلت موضوع سلسلة طويلة من الكتب.

ولد ماياكوفسكي، في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، وتحديدًا، في عام 1893، في قرية بغدادي؛ من أعمال جورجيا، في تلك القرية النائية، قضى طفولته الأولى، كان أبوه يعمل حارسًا أو مشرفًا على الغابات، وكانت أمه، ابنة عسكري، تهوى الشعر والرسم.

كان الأب رجلًا كريمًا مضيافًا؛ فمن النادر أن يمضي يوم من غير أن يستقبل أبوه في بيته الضيوف، وفي البيت المضياف، سمع الصغير فلاديمير اللغات المختلفة من الضيوف المنتمين إلى قوميات مختلفة متعددة اللغة: الروسية، الجورجية، التترية والأرمنية.

عندما بلغ فلاديمير الثامنة من عمره، حملته أمه إلى بلدة كوتايسي، إذ لم يكن في قريته بغدادي مدرسة بعد، وفي سني تعليمه الأولى أحس الصغير فلاديمير بالاغتراب، واصطدم بالفوارق الطبقية بينه وبين زملائه، أبناء الموظفين الروس المتعجرفين، ومن يومها أحس بالاضطهاد الطبقي.





الكتابات الثورية

وفي عام 1905 بدأ فلاديمير وهو في بداية سن المراهقة التعرف إلى الكتابات الثورية العلنية والسرية، والتي كانت تأتي بها أخته "لودميلا"، من موسكو حيث كانت تدرس، وبشكل تلقائي وطبيعي، وجد نفسه منضمًا إلى الحلقة الماركسية في "المدرسة العليا" في بلدة كوتايسي.

اشترك فلاديمير في عام 1905 في أول مظاهرة سياسية، نُظمت في كوتايسي بمناسبة الجنازة التي أقيمت في موسكو للبلشفي "نيقولا باومان" الذي اغتالته جماعة المئة السود الرجعية، وفي العام التالي، أي في عام 1906 توفي والده بشكل مفاجئ.

بعد وفاة والده أحس فلاديمير ذو الثلاثة عشر عامًا بالمسئولية الكبيرة، كونه رجل الأسرة الوحيد، عاشت الأسرة في موسكو الفقر المدقع.

وكتب الشاعر عن هذه الفترة فيما بعد في مذكراته: "عشنا في فقر، عشرة روبلات لا تكفي، أنا وأختاي في المدرسة، فاضطرت الأم لتأجير غرفة، والذهاب للعمل، كانت روسيا هي حلم حياتي، ولم يمثل أي شيء آخر لدي مثل هذه الجاذبية المرعبة".

التحق فلاديمير في موسكو بالمدرسة الثانوية، وهناك انضم إلى حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسيوجناح البلاشفة، وشارك بقوة في الدعاية السياسية بين عمال موسكو، وهذا كان سبب اعتقاله للمرة الأولى في 1908، في مبنى المطبعة السرية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن صغر سنه شفع له هذه المرة، فأفرجوا عنه ليوضع تحت رقابة الشرطة.





اعتقال وتهريب

بعدها التحق بكلية الفنون التطبيقية، وعلى الرغم من الرقابة الصارمة، بقي ناشطًا، يقوم بتوزيع المنشورات السياسية، فاعتقل شتاء 1909 للمرة الثانية، لمدة أربعين يومًا، أيضًا، شفع له صغر سنه، فأطلقوا سراحه.

ولكن بعد ستة أشهر، أي في صيف 1909 اعتقل للمرة الثالثة، حين اشترك في عملية تهريب ثلاث عشرة سجينة سياسية من سجن نوفنسكايا لكن هذه المرة سجن قرابة العام، في زنزانة منفردة، كما يتذكر في الزنزانة 103.

ويصدر الحكم بحق الفتى، بنفيه لمدة ثلاث سنوات، لكن استعطاف أمه واسترحامها من جهة، وصغر سنه من جهة ثانية؛ إذ لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة، ومن أجل رعاية أمه وأختيه أفرج عنه.

وفي السجن، كتب قصائده الأولى، وهناك قرأ بايرون، وشكسبير وقرأ الأدب الروسي؛ بوشكين، وليرمنتوف، ودوستويفسكي، وبعد خروجه من السجن، يعلن ماياكوفسكي: "أريد أن أصنع فنًا اشتراكيا"، فانتسب مجددًا إلى مدرسة موسكو للرسم.

هناك تعرف إلى جماعة المستقبليين، في البداية، أعجب ماياكوفسكي بأفكار المستقبليين، الذين أعلنوا التمرد على الماضي، ونادوا بالإطاحة بالتراث الكلاسيكي ودعوا إلى تحرير الشعر من كل قيد، ونبذوا كل ما يمت إلى الأصالة الشعرية بصلة.





التجديد الشعري

ولم يستمر ماياكوفسكي طويلًا مع جماعة المستقبليين، فأدار لهم ظهره، واتجه بكليته إلى الفن الواقعي، لكنه حافظ بقوة على التجديد الشعري المؤسس على تقاليد الشعر الروسي العريق، ومن قصائده قبل الثورة، قصيدة هامة بعنوان: غيمة في سروال.

وحدّد ماياكوفسكي نفسه مغزى القصيدة، ومضمونها فكتب: "فليسقط حبكم.. فليسقط فنّكم.. فليسقط نظامكم.. فلتسقط ديانتكم" أربع صرخات لأربعة مقاطع، وخرج ماياكوفسكي، عن المألوف، فحطّم الوزن والقافية، وحافظ على الإيقاع، مستفزًا مشاعر الجماهير محرضاَ لها.

في أثناء تجوال مجموعة من الشعراء في أرجاء روسيا، يلقون قصائدهم الثورية، فجأة وقع ماياكوفسكي في مدينة أوديسا بحب صبية جميلة، ـ ماريا ألكسيفنا دينيسوفاـ وهذه الفتاة بالإضافة إلى جمالها، كانت فتاة مثقفة، وذكية، وتهتم بكل جديد، ومعاصر، ويبدو أن الشاعر المتميز المجدد قد جذبها، وكانت علاقة حب بينهما، ولكن لم يستمر هذا الحب طويلًا، فالحبيبة التي وقع الشاعر في غرامها تخلت عنه بسرعة لتتزوج من رجل ثري.

تنبأ ماياكوفسكى في قصيدته غيمة في سروال بالثورة التي ستنتصر عام 1916، لكنها تأخرت لعام 1917، وتنتصر الثورة التي بشّر بها، ونذر نفسه لها، وتنبأ بها، بعد عام على تنبئه، في عام 1917، لتكون أول ثورة اشتراكية، دولة الكادحين من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين، ولتصبح أمل ملايين الملايين في أرجاء المعمورة، وتكون هذه الثورة منعطفًا حاسمًا ليس في روسيا فحسب، بل في العالم كله.





القصائد الحماسية

وفجر ماياكوفسكى كل طاقاته ومواهبه، وعمل في كل الاتجاهات، من أجل ترسيخ مبادئ الثورة الاشتراكية الفتية، فشارك في كل نشاطات الحزب، وألقي القصائد الحماسية في منظمات الشباب والعمال والفلاحين، ويضمن قصائده شعارات الثورة التي لم يألفها الشعر الروسي من قبل، ويدافع عنها بقوة وحزم، مبررًا ذلك بأن الفن يجب أن يكون في خدمة المجتمع والشعب، مستجيبًا لمتطلبات المرحلة وقضايا جماهير الكادحين العادلة والمصيرية.

وسافر ماياكوفسكي إلى ألمانيا وفرنسا عام1922، وتعرف إلى أوروبا، وكرر زياراته إلى هذين البلدين، كما سافر إلى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أعلن: "جئت لأدهش، لا لكي أندهش"، ولم يعجب كثيرًا بحضارة الغرب، وخاصة، أمريكا.

وفي كل العواصم التي زارها، كان ماياكوفسكي يلقي قصائده، ومحاضرات عن ثورة أكتوبر العظمى، وعن الاشتراكية، وعن الأدب الروسي، وكان يلتقي الشخصيات الأدبية المشهورة.

وتعرف في باريس عام 1928على تتيانا ياكوفلوفا من أصل روسي، وأحبته وأحبها، ووعدها بالزواج، لكنه غادرها، ولم يستطع العودة إليها، وحبيبته تانيا هذه لم تنتظره، فتزوجت من غيره، وهذا ما آلمه.

كان ماياكوفسكي يعود من الغرب وكله إيمان ببشاعة الرأسمالية، ويزيد من ذلك حبه لوطنه الاشتراكي، وتتجدد حماسته، لترسيخ قيم الحب والخير والجمال والعدل، في الوطن الذي طالما حلم به وناضل من أجله، ولكن اصطدم الشاعر بالمتسللين إلى الحزب وبالمتسلقين، وبالانتهازيين وبالبيروقراطيين، الذين استلموا مناصب في جهاز الحزب والحكومة.

ولقد آلم ماياكوفسكي، وهو شاعر الثورة، التي ضحى من أجلها بكل شيء، أن يرى نفسه محاصرًا من الجهات المسؤولة في الحزب والدولة، وآلمه أكثر أن بعض أصدقائه سكتوا عن المهازل التي ترتكب بحق شاعر الثورة.

وحوصر الشاعر من كل الجهات، فحاول الرحيل إلى باريس، حيث تقيم حبيبته تانيا ياكلوفلوفا، فمنعوه من الخروج بكل الطرق، وعندما عرفت "تانيا" بذلك، تزوجت من الفيسكونت دوبليه، مما زاد ذلك عذابه وآلامه، عدم السماح له بالسفر أولًا، وثانيًا فقدان الحبيبة، وذلك، سرّع في يأسه وإحباطه، وأحكموا الطوق حوله، وشددّوا الرقابة أكثر، وأحس أنه محاصر من كل الجهات، فلم يبق أمامه أي مخرج، كما قال في رسالته الأخيرة التي كانت بمثابة وصية، وأنهى حياته بيده في 14 أبريل 1930.