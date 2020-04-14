ترامب يعزي الشعب الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعازيه إلى الشعب الأمريكي وأسر وفيات الزوابع العنيفة والعواصف في جنوب البلاد.





وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تفشي كورونا في البلاد إنه يعزي أسر من قضوا جراء الزوابع العنيفة التي ضربت ولايات الجنوب.





إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استراتيجية إبطاء انتشار فيروس كورونا تعمل بنجاح.





وأضاف:"مازلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات.. استراتيجية إبطاء انتشار كورونا تعمل بنجاح".





وتابع:"هناك ثبات في عدد الإصابات اليومية بالولايات المتحدة".



