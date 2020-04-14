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بتخرب النظام وهنختبر الطلاب .. وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من شراء المشاريع لأبنائها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:39 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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كـريـم الـخـطـيـب
حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الالأمور الذين يسعون الي شراء المشاريع البحثية لأبنائهم، مؤكدا أن هذه المشاريع ليست لها علاقة بالتعليم :"أنت بتخرب النظام.. وهنختبر ولادكم".

وأكد "طارق شوقي " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" إنه ستكون هناك امتحانات شفوية للطلبة المقدمين للمشاريع، مشيرا إلى أن هناك لجنة إختبار لكل مجموعة لإمتحان الطلاب، لا داعي أولياء الأمور وضع أبنائهم في هذا الأمر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك عددا من المعلمين ومديري المدارس في النيابة العامة بعد ثبت عليهم بيع الأبحاث، محذرا الجميع من بيع أن نشاط او أبحاث للطلاب، حيث أن هناك إجراءات ستتخذها الوزارة للطلاب الذين قاموا بشراء الابحاث ستطلب مهم أختبارات او أمور إضافية.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على أن الدولة لن تسمح بهذا الاستثمار الكبير أن يكون سببا في تفوق طالب لا يريد أن يتعلم، موضحا أننا لا نريد حرمان الطلاب المجتهدين من مجهودهم، وهناك إجراءات مشددة على بيع الأبحاث، وهناك ايضا تعاون كبير من الطلاب. فضلا عن التأمين والتعقيم والمسافات بيم الطلبة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت مكتبة رقمية ضخمة منذ 3 أسابيع بها المنهج والمصادر الرقمية حتى للصف الثالث السنوي، موضحا أن المكتبة دخل عليها أكثر من 60 مليون زائر حتى الآن.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل منذ 15 مارس حتى الآن علي تنظيم منظومة التعليم لإفادة الطلاب، موضحا أنه تم إنشاء المكتبة الرقمية التى استفاد منها حوالى ٦ ملايين طالب.
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