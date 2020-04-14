ترامب: الأوضاع بشأن كورونا بدأت في التحسن.. وسنساعد الدول الأخرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على تحسن الأوضاع في الولايات التي تشهد إصابات كبيرة بفيروس كورونا، مثل نيويورك.





ونفى ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول عدم اتخاذ إدارته القرار الصحيح بإغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا.





وأعلن ترامب عن مساعدة بلاده للدول الاخرى التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي خلال الفترة المقبلة.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استراتيجية إبطاء انتشار فيروس كورونا تعمل بنجاح.





وأضاف:"مازلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات.. استراتيجية إبطاء انتشار كورونا تعمل بنجاح".





وأوضح: "هناك ثبات في عدد الإصابات اليومية بالولايات المتحدة".