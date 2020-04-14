كريم طارق يكشف وجهته القادمة إثر مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه.. فيديو

كشف كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، عن النادي الذي سيختاره من القطبين.





وأكد كريم طارق ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الزمالك فاوضني عن طريق وكلاء اللاعبين ، ولكن الأهلي لم يفاوضنِ حتى الآن".





وأوضح: "سأختار النادي الذي سيختارني ويطلب التعاقد معي، وسأقارن بين العرضين فور توفرهما ، وأختار الأنسب ، والذي سيمنحني فرصة".





وتابع: "سعيد بالإنضمام إلى معسكر منتخب مصر في الآونة الأخيرة وأسعى من أجل الحفاظ على مكاني في المنتخب والإنضمام من جديد"



