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توك شو

هتدخلوا العناية المركزة.. تحذير عاجل من هاني الناظر للمواطنين في شم النسيم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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عادل نصار

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من تناول المصريين لـ"الفسيخ"، خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، مشددًا على أنه وجبة غير صحية على الإطلاق، منوهًا إلى أن كل عام يصاب آلاف المصريين بتسمم جراء تناولهم هذه الوجبة غير الصالحة، لدرجة أن هناك حالات تدخل العناية المركزة، وتابع "الفسيخ أكلة غير صحية ومش هقولها علشان متقرفش".

 

وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن على المصريين الاهتمام بصحتهم فى ظل جائحة فيروس كورونا، وعليهم تناول الوجبات الغذائية الآمنة من أجل الحفاظ على صحتهم.

 

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أنه "قولًا واحد قاطع الفسيخ أكله غير صحية ولا يوجد بحث علمى واحد أثبت وجود فائدة واحدة له".

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