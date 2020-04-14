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توك شو

فيه سم قاتل.. عميد معهد القلب السابق يحذر من تناول الفسيخ في زمن كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الملح أحد السموم البيضاء التى تؤذى القلب وتصيبه بمضاعفات خطيرة تهدد حياته، موضحًا أن خلال هذا الوقت من كل عام تستقبل عناية القلب حالات تسمم كثيرة جراء تناولهم وجبة الفسيخ التى تحظى باهتمام المصريين كطقس لإحياء هذا اليوم، وتابع "أنا بسمى اليوم ده شم الفسيخ.. الفسيخ فيه سم قاتل".

وأضاف "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الملح يعد العدو الأول للقلب، لافتًا إلى الفسيخ عبارة عن سمك متعفن بطريقة بشعة، وتابع: "ولما حد بيسألنى عنه بقول ليه أنا لا أتعاطى هذه السموم.. أنت تؤذى نفسك بتناول الفسيخ".

 

وناشد "شعبان"، المسئولين بضرورة تطبيق حظر كامل لمدة 24 ساعة خلال عيد شم النسيم من أجل هدم التجمعات التى قد تنجم حال ترك المواطنين دون حظر.

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