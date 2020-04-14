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برلماني يقترح فرض حظر كامل يوم شم النسيم.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إنه يتوقع خروج أعداد كبيرة من المواطنين يوم الأحد المقبل إحتفالا بشم النسيم، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بأنه يقترح على رئيس الوزراء أن يكون هناك إجراء احترازى ووقائى بشم النسيم بحيث يكون به حظر كامل.

وتابع شرشر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"إيطاليا تدمرت بسبب ماتش كورونا.. ويجب علينا أخذ الحذر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.
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