كل ما بتكبر بتحلو.. شريف منير يوجه رسالة لمتابعيه.. شاهد

شارك الفنان شريف منير جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر شريف منير بالصورة خلال قضائه فترة الحجر المنزلي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد وعلق عليها "هو أنا كبرت اوي".





وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "أحلي من زمان" و "كل ما بتكبر بتحلو" و " ماشاء الله جميل زي ما انت" و " ده انت بتصغر اكتر".





ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.