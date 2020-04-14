وشي كان فقري.. أبو رجيلة يتحدث عن مسيرته داخل نادي الزمالك

كشف محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، سر تسميته بـ"أبو رجيلة" قائلا: "كنا بنلعب كرة شراب في حي عابدين وكان هناك بعض الكشافين أخذوني لنادي الزمالك وفي النادي كان يوجد عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي، وشكل فريق للشركات وانتقل مع مجموعة من اللاعبين السابقين للعب في دوري الشركات وتم توظيفهم في شركة ابو رجيلة.





وتابع في تصريحات لفضائية " الزمالك"، :" اول مباراة لعبت ظهير أيسر ثم ظهير أيمن، فاستسفسر أحد الأشخاص عني، فردوا عليه، "ده محمود اللي اشتغل عند ابو رجيلة".





وواصل :"فيه واحد ابو رجيلة غني وواحد فقير والحمد لله وانا الفقير وكان وشي فقري عليه لأنه تأمم".





وأشاد أبورجيله بمستوي مقر إقامة لاعبي قطاع الماشئين داخل نادي الزمالك قائلا :" مستوي عالي جدا ولايقل عن إسبانيا وميلانو.