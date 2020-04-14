محافظ جنوب سيناء: توزيع العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة وفقا للسن

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انتظام عملية الصرف للعمالة غير المنتظمة، في يومها الأول، أمس للفئة العمرية الأولي من 51 سنةً فيما فوق.





وأوضح أنه سيتم الصرف، اليوم الثلاثاء، لمن تتراوح أعمارهم من 35 وحتى 50 سنة، وغدا الأربعاء لمن تتراوح أعمارهم من 25 وحتى 35 سنةً، علي ان تختتم عملية الصرف، يوم الخميس لمن هم أقل من 25 سنةً.





وطالب المحافظ بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومراعاه المسافات الآمنة بين المواطنين، مع ارتداء الكمامات لمنع نقل العدوي وانتشار الفيروس.





وأمر المحافظ بتوفير كراسي وفراشة بمناطق الانتظار امام مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لراحة المستحقين، ةاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء الصرف،ومراعاة آليات الصرف لتجنب حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.





وشدد مؤكدا علي المستحقين، عدم الذهاب إلى الأماكن المخصصة للصرف ؛الا بعد أن تصل رسالة نصية لهم علي هواتفهم المحمولة، بموعد ومكان الصرف.





اقرأ ايضا :

منع عودة العاملين بالسياحة بشرم الشيخ قبل ٢٣ ابريل

https://www.elbalad.news/4267953