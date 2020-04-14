محافظ البحر الأحمر: "محدش هيخش المحافظة في شم النسيم.. ولو رِسيِت هقف في الكماين"

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أن القرى السياحية لن تستطيع استقبال أي مواطن لقضاء عطلة شم النسيم.





وتابع " عمرو حنفي " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" قرار منع الرحلات البحرية، هدفه الأساسي هو التصدي لفيروس كورونا.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن هذا إجراء غير تعسفي ولكنه احترازي، وهدفه منع الحفلات الجماعية التي قد تتسبب في انتشار عدوى كورونا.





وأكمل : "أقسم بالله لو رسيت إني أقف على الكماين هقف وما حدش هيدخل المحافظة يوم شم النسيم أو قبل شم النسيم"، لافتًا إلى أن من يرغب في قضاء إجازته من سكان المحافظات أو القاهرة سيتم منعه من الدخول للمحافظة.





وأردف: "لو إحنا في الظروف الطبيعية سنسمح للناس بالاحتفال بشم النسيم وهننزل نحتفل معاهم، ولكننا في ظروف صعبة لا تحتمل التجمعات".