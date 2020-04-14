AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: "محدش هيخش المحافظة في شم النسيم.. ولو رِسيِت هقف في الكماين"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:10 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
Advertisements
حمزة شعيب
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ،  أن القرى السياحية لن تستطيع استقبال أي مواطن لقضاء عطلة شم النسيم.

وتابع "عمرو حنفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" قرار منع الرحلات البحرية، هدفه الأساسي هو التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن هذا إجراء غير تعسفي ولكنه احترازي، وهدفه منع الحفلات الجماعية التي قد تتسبب في انتشار عدوى كورونا.

وأكمل : "أقسم بالله لو رسيت إني أقف على الكماين هقف وما حدش هيدخل المحافظة يوم شم النسيم أو قبل شم النسيم"، لافتًا إلى أن من يرغب في قضاء إجازته من سكان المحافظات أو القاهرة سيتم منعه من الدخول للمحافظة.

وأردف: "لو إحنا في الظروف الطبيعية سنسمح للناس بالاحتفال بشم النسيم وهننزل نحتفل معاهم، ولكننا في ظروف صعبة لا تحتمل التجمعات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شم النسيم.. هل ذكر في القرآن الكريم؟.. اعرف الإجابة

باستثناء مراكب الصيد.. تعليق الرحلات البحرية بالبحر الأحمر في شم النسيم لمواجهة كورونا

هل تفتح البحر الأحمر شواطئها خلال أعياد شم النسيم؟.. المحافظ يجيب

محافظ البحر الأحمر: المخالفون بالبناء على أراضي الدولة ستتم إحالتهم للنيابة العسكرية

من مطبخك .. طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

محافظ الإسماعيلية عن احتفالات شم النسيم: بلاش حد يفكر

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار برفقة زوجها وابنتها

شقيقة نجمة مسرح مصر تعلن ارتباطها رسميا بكهربا .. شاهد

نجم بيراميدز بديل رمضان صبحي في الأهلي الموسم المقبل

بشرى سارة للعالم.. تجريب دواء فرنسي يكتب نهاية كورونا

مشهد كارثي في العتبة .. زحام غير مسبوق وقرار حاسم من المسئولين| تفاصيل

4 أيام تتحكم في اختفاء كورونا من مصر.. لماذا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

12 فائدة للجسم من تناول مشروب البردقوش

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر