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رياضة

ربيع ياسين لـ الخطيب: حافظ على صالح جمعة.. وما تسمعش دايما لـ كلام فايلر.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:07 ص
كهربا وصالح جمعة
كهربا وصالح جمعة
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حسن العمدة
أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جوكر ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت أوظف كهربا في أكثر من مركز في منتخب الشباب فكان يلعب في وسط الملعب والجناج والمهاجم".

وأضاف: "أما بخصوص صالح جمعة فهو لاعب مميز، وبوجه رسالتي لمحمود الخطيب إنه يتمسك بصالح جمعة، وبقول له ماتمشيهوش".

وأوضح: "صالح لاعب مميز ربما يحتاج لبعض النصائح، وأطالب الخطيب مياخدش بكلام فايلر نهائيًا ويتمسك بصالح ولكن بمبادئ النادي الأهلي"

ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق، منصب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب، ويجهز الفريق لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقرر إقامتها في موريتانيا.

وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان يضم الفريق رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي.

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