AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب بمستشفى حميات المحلة يروي واقعة اضطهاده داخل فندق بالقاهرة.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:02 ص
أحمد حيدر
أحمد حيدر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد حيدر طبيب حميات وامراض معدية ، إن ما حدث معي واقعة فردية كما أنني أعمل في مستشفي حميات المحلة.

وأضاف أحمد حيدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،: قمت بالذهاب إلىالقاهرة يوم السبت للتواصل مع بعض الشركات التي تقوم ببيع المستلزمات الطبيه ولكن كانت جميع الشركات مغلقة بسبب الحظر واضطريت إلى المبيت .

واوضح أحمد حيدر ، أنه عند ذهابه الى أحد الفنادق، وقمت بتسجيل بياناتى، وبعدها انتقلت الي الغرفة وذهبت في النوم بسبب انني كنت مرهقا.

وتابع : قمت بالنزول اليوم التالي، وعند عودتي وجدت موظف الاستقبال في الفندق، يطلب مني ان اقوم بالانتقال الي غرفة اخرى، ووافقت.

واستكمل : أن عند ذهابي الى الغرفة الاخرى وجدت انها بجوار الحمام كما أنها لم تكن تصلح للاستخدام الآدمي وبعدها قمت بمغادرة الفندق مع أحد الأصدقاء . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 ثانية اغتصاب ممثلة فى الجيزة .. الضحية: هددونى بقتل ابنى المعاق

مصري عائد من بريطانيا: مصر أولت رعاية عظيمة برعاياها في دول العالم خلال أزمة كورونا..فيديو

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير فندق ميريت آمون.. صور

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن ابتكار علاج لـ فيروس كورونا

أخبار الزمالك.. محمد صلاح: كهربا بتاع مشاكل.. ومدرب بشكتاش: أبو جبل أفضل حارس في أفريقيا

بشرى سارة للعالم.. تجريب دواء فرنسي يكتب نهاية كورونا

للعام الثاني على التوالي.. مخرج مسلسل دينا الشربيني يعلن انسحابه

مشاهير الحشيش فى شقة دبي المشبوهة.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات

قريبا.. إعلان قواعد إعادة 3378 من المصريين العالقين في الخارج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد