طبيب بمستشفى حميات المحلة يروي واقعة اضطهاده داخل فندق بالقاهرة.. فيديو

قال الدكتور أحمد حيدر طبيب حميات وامراض معدية ، إن ما حدث معي واقعة فردية كما أنني أعمل في مستشفي حميات المحلة.





وأضاف أحمد حيدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،: قمت بالذهاب إلى القاهرة يوم السبت للتواصل مع بعض الشركات التي تقوم ببيع المستلزمات الطبيه ولكن كانت جميع الشركات مغلقة بسبب الحظر واضطريت إلى المبيت .





واوضح أحمد حيدر ، أنه عند ذهابه الى أحد الفنادق، وقمت بتسجيل بياناتى، وبعدها انتقلت الي الغرفة وذهبت في النوم بسبب انني كنت مرهقا.





وتابع : قمت بالنزول اليوم التالي، وعند عودتي وجدت موظف الاستقبال في الفندق ، يطلب مني ان اقوم بالانتقال الي غرفة اخرى ، ووافقت.





واستكمل : أن عند ذهابي الى الغرفة الاخرى وجدت انها بجوار الحمام كما أنها لم تكن تصلح للاستخدام الآدمي وبعدها قمت بمغادرة الفندق مع أحد الأصدقاء .