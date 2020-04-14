السعودية.. رفع 525 سيارة تالفة من الطرقات العامة في جدة

بعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تتخذ جميع الدول إجراءات وقائية شديدة الصرامة لمنع انتشار الفيروس ومكافحته .

ومن بين هذه الدول هى المملكة العربية السعودية والتى اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها حظر التجول وفرض الرقابة الصحية على جميع المنشآت ، كما قررت محافظة جدة تحسين الوضع الصحى بها .

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وقالت أمانة محافظة جدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نها قامت بجولات رقابيه لتحسين المشهد البصري والتي أسفرت عن رفع 525 سيارة تالفة خلال اول عشرة أيام من شهر أبريل الحالي.





وتسعى أمانة محافظة جدة من خلال هذه الجولات الرقابية في إزالة آي آثار تؤثر على الصحة العامة أو المشهد الحضاري لمدينة جدة، سوا على الطرقات العامة أو داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن كل هذه الإجراءات تساعد على الرفع بالمستوى الصحى لسكان المحافظة والمملكة العربية السعودية بأجمعها .