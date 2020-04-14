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رياضة

شاهد.. معيض الشهري يكشف كواليس تخفيض رواتب اللاعبين في الدوري السعودي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:07 ص
معيض الشهري
معيض الشهري
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حسن العمدة
قال معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الأندية في الدوري السعودي اجتمعت على تخفيض عقود اللاعبين؛ على أثر توقف النشاط في الدوري بسبب فيروس كورونا.

وأضاف معيض الشهري، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه بناء على توصيات الـ"فيفا"، جاء القرار بتخفيض عقود اللاعبين 50% بعد توقف النشاط، موضحا أن قرار الهلال السعودي بتخفيض عقود اللاعبين لم يكن اجباريا، ولكن كانت مبادرة تُحترم لمسئولي النادي الأزرق.

وأشار معيض الشهري، إلى أن الفيفا منح الاتحادات الأهلية، حرية اتخاذ القرار بشأن استمرار الدوري أو الغاؤه، مؤكدا أن القرار هو استكمال الدوري السعودي، والجميع يأمل في ذلك.

ووفقا للقرار، يتقاضى اللاعب مبلغًا ثابتًا؛ لتسيير مصاريفه الشهرية، ونصف راتبه الشهري، بحيث لا يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة، فيما تبحث أندية أخرى تخفيض 30%، أو 40% منذ مارس الماضي وخلال أبريل الجاري وفي مايو المقبل أيضا، وتزداد النسبة إلى 50% إذا ما استمر إيقاف الأنشطة الرياضية.
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