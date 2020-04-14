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رياضة

حارس الطلائع: تلقيت عرضا بعيدا عن القطبين.. وأبو جبل أعطى درسا في الطموح.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:09 ص
محمد بسام،
محمد بسام،
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محمد رشاد
أكد محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه تلقى عرضا من أحد الأندية للانضمام إليها خلال الفترة الماضية، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بسام في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس 1": "تلقيت عرضا من أحد الأندية لضمي، لكن توقفت المفاوضات في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "لن أكشف هوية النادي، كل ما أقوله عن هذا العرض أنه كان بعيدا عن الجزيرة وميت عقبة"، في إشارة إلى ناديي الأهلي والزمالك، لن أرحل من طلائع الجيش إلا من خلال موافقة إدارة النادي".

وأكمل: "كلاعب كرة قدم لا تستطيع رفض عرض من الأندية الثلاثة الكبار في مصر وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، هناك ستخوض مع الحراس المميزين تحديا كبيرا ليس موجودا في الأندية الأخرى".

واختتم حارس طلائع الجيش، قائلا: "محمد أبو جبل بعد انتقاله لنادي الزمالك تمسك بالفرصة التي حصل عليها ونجح في إثبات نفسه هناك، ليقدم مثالا رائعا لكل حراس المرمى".
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