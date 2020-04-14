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أخبار العالم

ترامب يشكر الملك سلمان وولي العهد بسبب النفط

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بسبب التفاهم بشأن النفط. 

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي: " اريد أن اشكر الملك السعودي وولي العهد السعودي وكذلك الرئيس بوتين والرئيس المكسيكي الذين أظهروا تفهما خلال المحادثات النفطية". 

وأضاف ترامب: " اتفاق الخفض النفطي يقترب من 20 مليون برميل يوميا". 

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استراتيجية إبطاء انتشار فيروس كورونا تعمل بنجاح.

وأضاف: "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات.. استراتيجية إبطاء انتشار كورونا تعمل بنجاح".

وأوضح: "هناك ثبات في عدد الإصابات اليومية بالولايات المتحدة".
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