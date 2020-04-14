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منوعات

وفاة نجم سلسلة السنافر.. تعرف على حقيقة إصابته بكورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:01 ص
داني جولدمان نجم
داني جولدمان نجم الأداء الصوتي لسلسلة السنافر
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أماني إبراهيم
توفي الفنان العالمي داني جولدمان، أمس، عن عمر يناهز 80 عاما، في منزله بعد معاناة مع المرض.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فقد أوضح وكيل أعماله دوج إيلي أنه توفي نتيجة إصابته بسكتة دماغية، وليس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كما ادعى البعض.

الفنان الكوميدي الراحل له تاريخ فني طويل أبرزها دوره باعتباره المؤدي الصوتي الرئيسي لشخصيات السنافر في سلسلة  Brainy Smurf .

وأدى "داني" أيضا الشخصية الشهيرة لدور طالب الطب الذي يشكك في شخصية "فجين وايلدر" في فيلم فرانكشتاين، وكان قد بدء حياته كممثل في أوائل السبعينيات، من خلال أدوار كوميدية في الأفلام والمسلسلات، حتى اتجه للتركيز بشكل أكبر لمجال الإعلانات.

وعلى مدار 30 عاما احتل جولدمان الصدارة في مجال الإعلانات التليفزيونية في هوليوود.

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