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حظك اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:00 ص
حظك اليوم الثلاثاء
حظك اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نعرض اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الثلاثاء  14-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الحمل

مهنيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

برج الثور

عاطفيا: ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

مهنيا وماليا: اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ يساعدك اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

برج الجوزاء

عاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وتعبر عن مشاعرك بشجاعة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع بلوتو في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العصبية وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة.

برج الأسد

عاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويدفعانك للاهتمام بمن تحب ويساعدك ذلك على قضاء أوقات عاطفية حلوة.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

برج العذراء

عاطفيا: رغم الضغوط، اقتران القمر مع بلوتو بمنزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد يهديك أناسا مخلصين وقد تقضي اليوم معهم أوقاتا عذبة.

برج الميزان

مهنيا وماليا: قد تتعطل مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا في منزل العائلة ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.

مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات وقد تلتقي اليوم بشخص ذو خبرة يمدك بنصائح قيمة.

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو بحث بعض المشاكل المهنية والمادية وعليك بالحذر والدراسة المتأنية لتجد حلا سليما.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

برج الجدي

ماليا ومهنيا: القمر في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك وصحبتك.
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