حظك اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نعرض اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الثلاثاء 14-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
برج الحمل
مهنيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.
برج الثور
عاطفيا: ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.
مهنيا وماليا: اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ يساعدك اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.
برج الجوزاء
عاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وتعبر عن مشاعرك بشجاعة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر يقترن مع بلوتو في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العصبية وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة.
برج الأسد
عاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويدفعانك للاهتمام بمن تحب ويساعدك ذلك على قضاء أوقات عاطفية حلوة.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.
برج العذراء
عاطفيا: رغم الضغوط، اقتران القمر مع بلوتو بمنزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد يهديك أناسا مخلصين وقد تقضي اليوم معهم أوقاتا عذبة.
برج الميزان
مهنيا وماليا: قد تتعطل مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا في منزل العائلة ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات وقد تلتقي اليوم بشخص ذو خبرة يمدك بنصائح قيمة.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو بحث بعض المشاكل المهنية والمادية وعليك بالحذر والدراسة المتأنية لتجد حلا سليما.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.
برج الجدي
ماليا ومهنيا: القمر في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك وصحبتك.