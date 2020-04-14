حظك اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

مهنيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

مهنيا وماليا: اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ يساعدك اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

عاطفيا: ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.

عاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وتعبر عن مشاعرك بشجاعة.

برج السرطان





مهنيا وماليا: القمر يقترن مع بلوتو في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.





عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العصبية وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة.