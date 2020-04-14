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فن

بدون ميكب.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:21 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

واعتمدت إيمان العاصي على الظهور بدون ميك اب على وجهها لإبراز ملامحها الجذابة خلال قضائها فترة الحجر المنزلي. 

ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "القمرايه" و "ربنا يحميكي" و " الحب كله" و "جميل جمال".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، حكاية "كله بالحب"، بجانب الفنان شريف سلامة، وذلك ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، وقد حققت الحكاية نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضها.
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