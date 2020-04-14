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مستشار المفتي: مساعدة الناس مقدمة على النوافل.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:55 ص
مجدي عاشور، المستشار
مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
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اسراء صبري
قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الطاعات متنوعة، حيث توجد طاعة نفعها قاصر على الإنسان وحده، أى أن النفع ذاتى، وأخرى متعدية نفعها، ليعود علي الإنسان مقدم هذه الطاعة، وأيضا نفعها يعود على الآخرين.

وأضاف مجدي عاشور، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "ten"، أن العمرة سنة عند جمهور العلماء، موضحا أن من قام بها كان له الأجر، ولكن الوضع الحالي حاجة الناس مقدمة على الطاعة والنوافل، اى مقدمة عن العمرة.

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن  دار الإفتاء تناشد الراغبين في العمرة التصدق بثمنها لمتضرري كورونا، مشيرا أن أجر مساعدة المحتاجين سيكون عظيما وأجرا كبيرا.

وأشار إلى أن كثيرا من الناس تضرروا بسبب أزمة كورونا، فالعمرة لها أجر كبير، ولكن مساعدة الناس لها أجر أعظم.

وأكد أن من نتائج فيروس كورونا التأكيد على محورية الإنسان في الكون، وأنه أهم شيء.

كما أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد لإقامة صلاة التراويح في رمضان مالم تنتهي أزمة كورونا.

وتابع  طايع أن غرفة العمليات بالوزارة لم ترصد مخالفات بشأن إقامة صلاة الجماعة إلا طفيفة، مؤكدا أن هناك التزاما 100% من جانب المواطنين في أمر الصلاة في المساجد.
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