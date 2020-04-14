مرسيدس تنجح في تحدي الحلقات الأربع من أودي.. فيديو

طلبت شركة "أودي" لصناعة السيارات من محبيها حول العالم، أن يصبحوا مبدعين، ويشكلوا شعار الشركة رباعي الحلقات، بأي شيء حولهم.





وكان المنشور الخاص بالشركة، مصحوبًا بفيديو، يُظهر شعار العلامة التجارية، معادا إنشاؤه بواسطة أشياء، مثل "الشموع، الكؤوس، كابلات الشحن".





وجذب هذا الطلب انتباه "مرسيدس- AMG"، حيث قالت الشركة إنها قبلت التحدي وقامت بإصدار فيديو لسيارة C63 تقوم بالدريفت لترسم شعار أودي على الطريق .

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وعقبت مرسيدس بقولها: "نحن جميعًا متحدون في نفس الشغف، وها نحن نقدم مساهمتنا الإبداعية" ، حيث لقى الفيديو اعجاب الملاين حول العالم الذين شاهدوا مقطع الفيديو





واستجاب العديد من المتابعين بشكل سريع للحملة من خلال إعادة إنشاء الشعار بواسطة سيارات الألعاب والطعام، في حين استخدم آخرون الأطباق وحتى ورق التواليت.