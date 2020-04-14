AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مرسيدس تنجح في تحدي الحلقات الأربع من أودي.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

طلبت شركة "أودي" لصناعة السيارات من محبيها حول العالم، أن يصبحوا مبدعين، ويشكلوا شعار الشركة رباعي الحلقات، بأي شيء حولهم.


وكان المنشور الخاص بالشركة، مصحوبًا بفيديو، يُظهر شعار العلامة التجارية، معادا إنشاؤه بواسطة أشياء، مثل "الشموع، الكؤوس، كابلات الشحن".


وجذب هذا الطلب انتباه "مرسيدس- AMG"، حيث قالت الشركة إنها قبلت التحدي وقامت بإصدار فيديو لسيارة C63 تقوم بالدريفت لترسم شعار أودي على الطريق .

اقرا ايضا :

بي إم دبليو تكشف عن سيارة جديدة تعمل بالهيدروجين

5 نصائح اتبعها قبل بيع سيارتك

تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة C-HR


وعقبت مرسيدس بقولها: "نحن جميعًا متحدون في نفس الشغف، وها نحن نقدم مساهمتنا الإبداعية" ، حيث لقى الفيديو اعجاب الملاين حول العالم الذين شاهدوا مقطع الفيديو


واستجاب العديد من المتابعين بشكل سريع للحملة من خلال إعادة إنشاء الشعار بواسطة سيارات الألعاب والطعام، في حين استخدم آخرون الأطباق وحتى ورق التواليت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

تعرف على سيارات النجم العالمي سلمان خان

شاهد .. تعديلات على مرسيدس AMG G63 لعشاق الفخامة والأناقة البحرية

هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور

أسعار BYD المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

شاهد.. لحم سيارتين لادا والتزحلق بهما على الجليد فى روسيا

ترشيحاتنا

كم باقي على رمضان 2020 .. علي جمعة يحذر من 3 أفعال شائعة بهذه الأيام القليلة

برناردو سيلفا يصدم محمد صلاح ويؤكد: لم يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

4 أيام تتحكم في اختفاء كورونا من مصر.. لماذا؟

قريبا.. إعلان قواعد إعادة 3378 من المصريين العالقين في الخارج

بعد منحة الـ 500 جنيه.. معاش شهري للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد