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أخبار العالم

ترامب: لست راضيا عن منظمة الصحة العالمية.. وسأتخذ قرارا بشأن تمويلها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم رضاه على منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية. 

وذكر ترامب: "سأتخذ قرارا قبل نهاية هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية". 

وقال ترامب، في كلمته بالمؤتمر اليومي لخلية الأزمة: "نحن قريبون جدا من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، ونأمل أن يكون هذا قبل الموعد المقرر". 

وأضاف ترامب، أنه يجري الآن مباحثات؛ من أجل عودة فتح الاقتصاد في البلاد مرة أخرى. 

ونوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استراتيجية إبطاء انتشار فيروس كورونا تعمل بنجاح.
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