حمادة صدقي يكشف عن البديل الأنسب لـ أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ظهير عصري.





وقال صدقي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أطهر الطاهر هداف وظهير أيمن عصري، يسدد بشكل جيد جدا ومميز ".





وأكمل : "أطهر الطاهر إضافة لأي فريق وكنت اعتمد عليه كثيرا في الهلال، وأرشحه للانضمام إلى الأهلي".





وينتهي تعاقد اللاعب أطهر الطاهر في غضون شهر مثلما أشار وكيل أعماله، حيث أشار أحمد عثمان إلى أن لاعب الهلال السوداني الآن يُعد لاعبًا حُرًا.



ويبحث الاهلي فى الفترة الحالية علي ظهير ايمن بعد رحيل احمد فتحي عن الفريق والانضمام لنادي بيراميدز.