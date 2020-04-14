كولكشن بيجامات.. هاني رمزي يسخر من عروض أصحاب المحلات بسبب كورونا.. شاهد





ونشر هاني رمزي صورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام محتواها "المحلات كلها منزله النيو كولكشن بيجامات هو إحنا مش هنخرج تاني ولا إيه".





وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "شكلها كده مفيش خروج يا نجم" و "اه والله ليه كده يا كرونا" و " منها لله كورونا".





وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب

سخر الفنان هاني رمزي من عروض التخفيضات التي عرضتها بعض محلات الملابس بعد انتها فصل الشتاء و اقتراب فصل الصيف