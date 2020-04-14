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رياضة

حمادة صدقي: نحتاج إلى شهر لإعداد اللاعبين حال عودة الدوري.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:29 ص
حماده صدقي
حماده صدقي
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حسن العمدة
أكد حمادهة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه من الطبيعي أن تزداد أوزان اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.

وقال صدقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتمنى تحديد أي موعد لاستئناف الدوري حتى نبدأ الاستعداد بشكل جيد".

وأكمل: "أعتقد أن نسبة عودة الدوري من إلغائه ستكون بنسبة 50 : 50، لكن في حالة العودة فسنحتاج إلى شهر على الأقل لإعداد اللاعبين مرة أخرى".

وأتم: "أبلغت فرج عامر برغبتنا في تخفيض عقودنا في ظل الظروف الحالية، فخفضت راتبي بنسبة 50% وباقي الجهاز 25%".
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