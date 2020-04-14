شكرا لموظفي النقل العام.. جوجل يستكمل تغيير شعاره حبا في مساعدي مرضى كورونا

استكمل محرك البحث جوجل رسالته، بتوجيه التحية والشكر للعاملين في المهن المتعلقة بإنقاذ ومساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وغيَّر محرك البحث جوجل، شعاره، بأن آخر حرف يرمز إلى "سائق أتوبيس ملتزم بإجراءات الوقاية ومتبع لإجراءات الوقاية وفي انتظار المرضى بالفيروس" أما باقي الحروف، فيعلوهم "قلب أحمر" كناية عن امتنانهم لمساعدته.
ويأتي تغيير هذا الشعار، ضمن السلسلة الذي بدأها جوجل قبل عدة أيام، بتوجيه الشكر للعاملين المعنيين بالتعامل مع المرضى دون الخوف منهم، مع اتخاذ احتياطاتهم، وكذلك كل عامل يساند غيره في هذه الأزمة بتوفير الأساسيات لحياة الآخرين.
وكان جوجل قد غير شعاره في البداية، لنصائح توصي بالبقاء في المنزل، وفي يوم آخر غيره لـ"توجيه الشكر إلى الباحثين في المجال العلمي، وعامل النظافة، والأطقم الطبية، وضابط الشرطة، وبائع الخضروات، وعامل الزراعة، ومندوب توصيل المنتجات".