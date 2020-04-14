شكرا لموظفي النقل العام.. جوجل يستكمل تغيير شعاره حبا في مساعدي مرضى كورونا

استكمل محرك البحث جوجل رسالته، بتوجيه التحية والشكر للعاملين في المهن المتعلقة بإنقاذ ومساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





، شعاره ، بأن آخر حرف يرمز إلى "سائق أتوبيس ملتزم بإجراءات الوقاية ومتبع لإجراءات الوقاية وفي انتظار المرضى بالفيروس" أما باقي الحروف، فيعلوهم "قلب أحمر" كناية عن امتنانهم لمساعدته. وغيَّر محرك البحث جوجل





ويأتي تغيير هذا الشعار ، ضمن السلسلة الذي بدأها جوجل قبل عدة أيام ، بتوجيه الشكر للعاملين المعنيين بالتعامل مع المرضى دون الخوف منهم ، مع اتخاذ احتياطاتهم، وكذلك كل عامل يساند غيره في هذه الأزمة بتوفير الأساسيات لحياة الآخرين.



