AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أوبل تعود لأسواق الإمارات عبر وكيلها الجديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت مجموعة الفهيم، إحدى أكبر الشركات العائلية الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا عن إبرام شراكة مع مجموعة ’بي إس إيه‘ لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية لتوسيع نطاق أعمالهما والنمو من خلال الحصول على حقوق التوزيع الحصري لمركبات أوبل في دبي والإمارات الشمالية.

وتؤكد هذه الشراكة على التزام "الفهيم" بتعزيز مستويات الابتكار والتكنولوجيا، ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل جديدة في دولة الإمارات.

اقرا ايضا :

بي إم دبليو تكشف عن سيارة جديدة تعمل بالهيدروجين

5 نصائح اتبعها قبل بيع سيارتك

تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة C-HR

وشهد حفل توقيع اتفاقية التوزيع الحصري كل من أحمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم؛ وراكيش ناير، المدير التنفيذي لمجموعة ’بي إس إيه‘ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 وتعتزم مجموعة الفهيم إطلاق أولى صالات عرض أوبل في دبي خلال شهر أبريل الجاري، والتي ستعرض طرازات ’أسترا‘ و’كروس لاند إكس‘ و’جراند لاند إكس‘ و’زافيرا لايف‘، إضافةً إلى ’كورسا‘ قريبًا، فضلًا عن افتتاح مركز للصيانة في منطقة القوز.

وستقوم خدمة العملاء التي تقدمها مجموعة الفهيم على القيم التي تميز ’أوبل‘ "علامة ألمانية ومميزة باسعار منافسه "، للتركيز على التوسع والنمو واستهداف حصة سوقية متنامية بصورة تدريجية. كما تهدف المجموعة إلى افتتاح صالتي عرض إضافيتين ومركزي صيانة جديدين خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد عبدالجليل الفهيم: "نحن فخورون بالتعاون مع مجموعة ’بي إس إيه‘، في إطار التزامنا المستمر بتحقيق نمو مستدام قائم على الجودة الفائقة، ونسعى دائمًا لتخطي تطلعات عملائنا من خلال توفير صالة عرض حديثة لعلامة ’أوبل‘ الألمانية الشهيرة. 

وتجسّد مسألة تقديم هذه العلامة التجارية العريقة في المنطقة جزءًا من خطة أعمال المجموعة وتلعب دورًا محوريًا في تطوير الاقتصاد التقدمي لدولة الإمارات وتسخير أصول المجموعة لتحقيق أهدافها المحددة بوضوح في رسالتها.

ومن جهته، قال راكيش ناير، معلقًا على هذا التعاون: " تمثل هذه الشراكة الخطوة الأولى نحو تعزيز حضور علامة ’أوبل‘ في المنطقة وبلوغ المكانة الرائدة والمتميزة التي يتوقع لهذه العلامة أن تحققها إذ تحظى هذه العلامة الألمانية بإعجاب شريحة كبيرة من العملاء في المنطقة. وسنتعاون مع شركائنا لتحقيق التزامنا بتوسيع نطاق انتشار ’أوبل‘".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بيجو 508 تحصل على سيارة العام بالشرق الأوسط 2020

ترشيحاتنا

هل يجب الانتظار 20 دقيقة بعد أذان الفجر.. شاهد رد الإفتاء

مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

ترامب يشكر الملك سلمان وولي العهد بسبب النفط

منظمة الصحة العالمية: فيروس خطير يظهر من جديد في دولة أفريقية

تعرف على البديل.. الأهلى يرفض عودة وليد أزارو.. فيديو

بعد أسلوبه المختلف فى النصيحة ..هاشتاج عمرو أديب يتصدر تويتر

AdvertisementS

قرار جديد.. وزير التعليم: اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

تمركز قوات الحرس الوطني في مكة.. ماذا يحدث

منظمة الصحة العالمية: فيروس خطير يظهر من جديد في دولة أفريقية

أخبار الفن.. فضيحة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات.. ضبط مشاهير في شقة مشبوهة

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن

لوك جديد.. سالي عبد السلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير