أوبل تعود لأسواق الإمارات عبر وكيلها الجديد

أعلنت مجموعة الفهيم، إحدى أكبر الشركات العائلية الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا عن إبرام شراكة مع مجموعة ’بي إس إيه‘ لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية لتوسيع نطاق أعمالهما والنمو من خلال الحصول على حقوق التوزيع الحصري لمركبات أوبل في دبي والإمارات الشمالية.

وتؤكد هذه الشراكة على التزام "الفهيم" بتعزيز مستويات الابتكار والتكنولوجيا، ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل جديدة في دولة الإمارات.

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وشهد حفل توقيع اتفاقية التوزيع الحصري كل من أحمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم؛ وراكيش ناير، المدير التنفيذي لمجموعة ’بي إس إيه‘ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتزم مجموعة الفهيم إطلاق أولى صالات عرض أوبل في دبي خلال شهر أبريل الجاري، والتي ستعرض طرازات ’أسترا‘ و’كروس لاند إكس‘ و’جراند لاند إكس‘ و’زافيرا لايف‘، إضافةً إلى ’كورسا‘ قريبًا، فضلًا عن افتتاح مركز للصيانة في منطقة القوز.

وستقوم خدمة العملاء التي تقدمها مجموعة الفهيم على القيم التي تميز ’أوبل‘ "علامة ألمانية ومميزة باسعار منافسه "، للتركيز على التوسع والنمو واستهداف حصة سوقية متنامية بصورة تدريجية. كما تهدف المجموعة إلى افتتاح صالتي عرض إضافيتين ومركزي صيانة جديدين خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد عبدالجليل الفهيم: "نحن فخورون بالتعاون مع مجموعة ’بي إس إيه‘، في إطار التزامنا المستمر بتحقيق نمو مستدام قائم على الجودة الفائقة، ونسعى دائمًا لتخطي تطلعات عملائنا من خلال توفير صالة عرض حديثة لعلامة ’أوبل‘ الألمانية الشهيرة.

وتجسّد مسألة تقديم هذه العلامة التجارية العريقة في المنطقة جزءًا من خطة أعمال المجموعة وتلعب دورًا محوريًا في تطوير الاقتصاد التقدمي لدولة الإمارات وتسخير أصول المجموعة لتحقيق أهدافها المحددة بوضوح في رسالتها.

ومن جهته، قال راكيش ناير، معلقًا على هذا التعاون: " تمثل هذه الشراكة الخطوة الأولى نحو تعزيز حضور علامة ’أوبل‘ في المنطقة وبلوغ المكانة الرائدة والمتميزة التي يتوقع لهذه العلامة أن تحققها إذ تحظى هذه العلامة الألمانية بإعجاب شريحة كبيرة من العملاء في المنطقة. وسنتعاون مع شركائنا لتحقيق التزامنا بتوسيع نطاق انتشار ’أوبل‘".