إحنا اللي هنسليكم.. رسالة زينة لمهاجمي مسلسلات رمضان 2020.. فيديو

أكدت الفنانة زينة ، أن تصوير مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ صعب جدا ، متابعة " بروح التصوير بس عاملة عزل لنفسي عشان أولادى ووالدتي".



وأضافت " زينة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، ساخرة :" أنا خوفت أشرب كلور من كتر ما أنا خايفة عليا وعلي أولادى ".



وأشارت إلي أنها عند عودتها إلي المنزل تدخل من غرفة بعيدة عن أولادها لتغير ملابسها وتطهر أيديها بالكحول ، متابعة :" أنا عايشة في البيت بالقناع عشان خايفة علي أولادى ".



وأضافت " زينة" أن بعض المواطنين يهاجمون مسلسلات رمضان بسبب كورونا؛ خاصة بعد إغلاق المساجد، موجهة رسالة إليهم: "احنا اللي هنسليكم".



وأوضحت أنها بدأت تصوير مسلسل جمع سالم قبل أزمة تفشي فيروس كورونا، وتم الإنتهاء من ثلث المسلسل ، معلقة :" في عمالة يومية شعالة معانا.. ولو وقفنا؛ رزقهم هيتقطع".