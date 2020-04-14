شاهد.. طبيب يعزف الموسيقى للتخفيف عن زملائه في مستشفى العزل

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "التاسعة"، والمذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مقطع فيديو لطيب يعزف الموسيقى؛ لرفع الروح المعنوية لزملائه المصابين بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا فيروس كورونا المستجد، في الحجر الصحي.

وأظهر مقطع الفيديو، الطبيب وهو يعزف أمام الحجر الصحي، مقاطع موسيقية لأغاني مشهورة، الأمر الذي لقي ترحابا من قبل المرضي في العزل.

من جهته، علق وائل الإبراشي، على الواقعة، قائلا: "نموذج حلو ومبهر، وهو طبيب يعمل في مستشفى الحميات، وقرر دعم زملائه في العزل والحجر، ووقف قدام المستشفي وجاب زميل له يعزف للمرضى"، متابعا: "هناك مشاهد رمزية بسيطة، تعتقد أنها لا شيء؛ لكنها مؤثرة جدا".