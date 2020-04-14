استبعاد نصف مليون مواطن غير مستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة