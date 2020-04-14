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توك شو

استبعاد نصف مليون مواطن غير مستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:06 ص
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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اسراء صبري
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