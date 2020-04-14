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الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 13 : 04 ص
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توك شو
استبعاد نصف مليون مواطن غير مستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:06 ص
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محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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اسراء صبري
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الكلمات المفتاحية
وزير القوى العاملة
هيئة البريد
منحة العمالة الغير منتظمة
العماله غير المنتظمه
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