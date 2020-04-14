وزير الاتصالات يكشف تفاصيل صرف المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن إجراءات صرف المعونة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، كانت جيدة جدا ، في أول أيامها، الإثنين، والمواطنون كانوا علي درجة كبيرة من الوعي.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه قام بجولة تفقدية للعديد من مراكز صرف المعونة للعمالة غير المنتظمة؛ للاطمئنان على مدى تطبيق الاجراءات الاحترازية من عدمه.





وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه خلال جولتة التفقدية، وجد النظام المتبع نظاما محكما، وان المواطنين يصرفون المكافأة دون عناء وبسهولة تامة.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المواطنين يتلقون رسائل علي هواتفهم المحمولة قبل موعد صرف المنحة بيوم واحد وتكون الرسالة مكونة من مكان الصرف بالتحديد.





ونوه إلي أنه يتم صرف المنحة بوجود بطاقة الرقم القومي وهاتفهم المحمول، بالاضافة الي فتح حساب خاص لكل شخص، لصرف باقي المنحة في الاشهر المقبلة.