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فن

مع يسرا وإيمي سمير غانم.. حسن الرداد يرقص على 3 دقات.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:45 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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مصطفى كرم
شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك بفيديو جديد له.

وظهر حسن الرداد في الفيديو وهو يرقص مع زوجته ايمي سمير غانم، مع الفنانة يسرا، على أغنية 3 دقات، وذلك داخل احد المطاعم الكبيرة.

يشار إلى أن حسن الرداد ينتظر عرض فيلمه الجديد "توأم روحي" الذي انتهى من تصويره قبل فترة قصيرة، ويشاركه بطولته أمينة خليل وعائشة بن أحمد وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان الرداد قد شارك في رمضان 2019 بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، ‏وهيدي ‏كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من ‏تأليف ‏ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج ‏مصطفى ‏فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.‏
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