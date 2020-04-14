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أخبار العالم

العدد يتفاقم.. مصابو كورونا يتخطون الـ 2 مليون حول العالم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء،  ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 2 مليون إصابة. 

وقالت الجامعة إن العالم سجل حتى الان 2 مليون و19320 حالة إصابة، و118 ألفا و966 حالة وفاة. 

وتفرض السلطات الأمريكية منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من البلاد بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة.

وبدأ المسؤولون والمشرعون يناقشون متى قد يتم البدء في إعادة فتح بعض القطاعات.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حوالي 570 ألفا حتى اليوم الاثنين، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم أكثر من 1.8 مليون.
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