إصدار 20 قانونا.. الحصاد التشريعي لمجلس النواب في 2020

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عددا من القوانين الهامة، و ذلك خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020.





ومن أبرز تلك القوانين التي أصدرها مجلس النواب، والتي وصلت إلى نحو 20 تشريعا؛ ما يلي:





1- تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.





2- تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين.





3- قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.





4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته.





5- القانون رقم 5 بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.





6- تعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.





7- تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية.





8- إدخال تعديلات على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.





9- إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.



