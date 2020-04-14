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برلمان

إصدار 20 قانونا.. الحصاد التشريعي لمجلس النواب في 2020

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوي و محمود فايد
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عددا من القوانين الهامة، و ذلك خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020.

ومن أبرز تلك القوانين التي أصدرها مجلس النواب، والتي وصلت إلى نحو 20 تشريعا؛ ما يلي:

1- تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

2- تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين.

3- قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.

4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته.

5- القانون رقم 5 بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

6- تعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

7- تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية.

8- إدخال تعديلات على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

9- إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

10- إصدار قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. للتفاصيل اضغط هنا
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