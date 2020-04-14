متوفر ورخيص.. يود الملح يحمي الجسم من أضرار الإشعاع

يتزايد معدل الإشعاع حول العالم وما قد يتسبب فيه من تأثيرات ضارة على الجسم حتى إذا كان مستوى التعرض قليلا، ولكن يمكن الوقاية إلى حد كبير من هذه الأضرار من خلال تناول المكملات الغذائية والتي بعضها قد يكون موجودا في الطعام.





ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإن التعرض إلى الإشعاع يؤدي إلى اختلالات هضمية وتغيرا في الدم من خلال حدوث خلل بالدورة الدموية عن طريق تقليل الخلايا الليمفاوية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، ويمكن أن يساعد هذا المكمل على حماية الجسم من الآثار الضارة للإشعاع.









ولحسن الحظ ثبت أن تناول مادة يوديد البوتاسيوم تعد مكملا غذائيا يساعد على حماية الجسم من أضرار الإشعاعات باختلاف مستوى التعرض لها، وتشمل العلامات الشائعة للتعرض للإشعاع منخفض المستوى التعب والصداع والغثيان وحكة الجلد، وفي التعرض لمستوى أعلى فتصل العلامات إلى تلف بالدماغ وفقدان الذاكرة وقلة القدرة على الاستماع.





وتتوافر مادة اليود في بعض أنواع الملح وهي تضعف الأضرار الناتجة عن التعرض للإشعاع، حيث تلعب دورا رئيسيا في تحسين مهام الغدة الدرقية وحماية الجسم.