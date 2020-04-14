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في أسرع وقت.. وزير الإعلام: نسعى إلى عودة العالقين من الخارج ..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:55 ص
أسامة هيكل، وزير
أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام
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اسراء صبري
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن اجتماع رئيس الوزراء أمس يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن الاجتماع شهد قرارت وأحاديث بشأن ملف المصريين العالقين في الخارج في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أسامة هيكل، أثناء مداخلتة الهاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "ten"، أنه تم تحديد عدد العالقين بالخارج وفقا لعدة معايير هي:أن يكون المواطن ذاهب في زيارة مؤقتة للخارج، بغرض السياحة أو العلاج أو كان يشارك في مهمة عمل، أو من شريحة الطلاب خاصة بعد أن اغلقت المدن الجامعة أبوابها فى بعد البلاد.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن الدولة بتتعرف علي العالقين في الخارج من خلال ختم الخروج المتواجد علي جواز السفر الخاص بهم، مشيرا إلي أن الأولوية في الرجوع الآن للعالقين، أما المقيمين فلديهم القدرة علي البقاء بالخارج كما كانوا.

وأشار "هيكل"، إلي أن عدد العالقين يصل إلى 3378 مواطنا، وهم متواجدون في مختلف الدول العربية والأجنبية والافريقية، لافتا إلي أنهم يحتاجون إلى 15 رحلة طيران علي الاقل، وذلك حتى يتم إعادتهم.

وأكد علي أن الأيام القادمة ستشهد الترتيبات اللازمة بين الجهات المعنية لعودة المصريين العالقين، وذلك من حيث طرق عودتهم و تحديد اماكن عزلهم فور عودتهم إلي مصر.

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