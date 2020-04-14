قبل الفجر كنا في الجو.. نصر موسى يروي كواليس عن بداية معركة المنصورة.. فيديو

قال نصر موسى لواء طيار أركان حرب متقاعد ، إن معركة المنصورة كانت قبل الفجر بنصف ساعة، وكان يجب أن نكون في الجو في هذا التوقيت؛ وذلك لأن أول ضوء مهم جدا بالنسبة لنا.
وأضاف نصر موسى، خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه "دي ام سي"، قبل الفجر نقوم بتجهيز 4 طائرات يكونون في الجو مع اول ضوء النهار، تقوم بالطيران على شكل دوريات متتالية .
وأوضح نصر موسى ، عند الصباح نتناول وجبة الافطار، ويوقع الطبيب الكشف علينا جيدا؛ للتأكد من الحالة الصحية لنا.
وتابع : بعد الإفطار يقوم كل طيار بأخذ طريقه، حسب الجدول، نقوم بالتبديل مع بعضنا البعض .
واشار إلى أن السرب الذى كان يعمل به، كان يعمل نهارا وليلا، لمدة 3 أيام.